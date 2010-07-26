В Новой Зеландии подросток выжил после падения с 16-го этажа. Об этом сообщает New Zealand Herald. Инцидент произошел в городе Манукау в Окленде. Пятнадцатилетний мальчик упал с балкона здания, пробив стальную крышу находящейся внизу парковки.

Подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что мальчик получил лишь несколько переломов. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. По словам врачей, подростка могут выписать в течение ближайшей недели.

Предполагается, что мальчику удалось выжить благодаря тому, что он приземлился не на бетонный пол, а на крышу парковки. По мнению врачей, это позволило смягчить падение.

Причины произошедшего пока не установлены. Расследованием инцидента занимается местная полиция. Предполагается, что мальчик упал случайно, заигравшись на балконе.

Лента.ру