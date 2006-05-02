Грузия примет решение о выходе из СНГ через неделю

Окончательное решение о выходе Грузии из Содружества независимых государств будет принято через неделю.

Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий ОКРУАШВИЛИ, выступая в эфире телекомпании «Имеди», передает радио «Свобода».

Сегодня правительство Грузии обсудило конкретные вопросы и последствия этого решения, заявил журналистам государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха БЕНДУКИДЗЕ. «Мы конкретно обсуждаем этот вопрос. Дело в том, что в рамках СНГ действуют различные льготы. Например, если гражданин Грузии хочет поехать без визы, скажем, в Белоруссию, то он может это сделать - до тех пор, пока Грузия находится в СНГ. Таким образом, мы либо должны остаться в СНГ, либо выйти из Содружества, но заключить двусторонние соглашения со странами-членами СНГ о безвизовом режиме и режиме свободной торговли», - сказал К.БЕНДУКИДЗЕ.