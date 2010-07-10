Ярослава Качиньского допросят в связи с авиакатастрофой под Смоленском

Председатель партии "Право и справедливость", брат-близнец погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Ярослав Качиньский будет допрошен следователями польской военной прокуратуры, сообщил журналистам адвокат Рафал Рогальский, представляющий интересы членов семей жертв смоленской авиакатастрофы.

"Следователей интересуют все обстоятельства, которые могут иметь отношение к катастрофе президентского самолета", - приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, лидер "Права и справедливости" будет допрошен 27 июля.

"Естественно, что Ярослав Качиньский интересует следователей, потому что был братом президента Польши", - пояснил адвокат.