Эксперты называют визит Клинтон в Киев "главным образом, куртуазным"

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН во время визита в Киев на прошлой неделе не имела целью интенсифицировать контакты с Украиной, а лишь продемонстрировала важность украинско-американских отношений.

Об этом идет речь в переданном УНИАН аналитическом обзоре Центра Восточных исследований.

Эксперты назвали визит Г.КЛИНТОН „главным образом, куртуазным, визитом вежливости”, заметив, что он все-таки подчеркнул, что США заинтересованы развитием сотрудничества с Украиной.

„Целью визита, скорее было подчеркнуть значение Киева для США, а не интенсифицировать двусторонние отношений”, - говорится в анализе.

Эксперты обратили внимание, что Г.КЛИНТОН во время своего визита избегала критики внутренней политики новых украинских властей во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и хвалила международную политику.

„Осторожность КЛИНТОН в критике случаев нарушения свободы слова в Украине может свидетельствовать, что США, хотя видят проблему, на данном этапе не будут принимать решительных шагов относительно этого”, - отмечается в обзоре.

По мнению аналитиков, поддержка Х.КЛИНТОН улучшения украинско-российских отношений вписывается в политику „перезагрузки”, которую начали США и Россия с избранием в 2009 году нового американского Президента Барака ОБАМЫ.

Эксперты также отметили, что Х.КЛИНТОН стала первым американским высокопоставленным должностным лицом, которое посетило Украину с визитом за последний год, напомнив, что она встретилась также с представителями оппозиции и неправительственных организаций.