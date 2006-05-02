Иран пожаловался на США в Совет безопасности ООН

Иран обратился к Совету безопасности ООН с требованием отреагировать на угрозы США.

Соответствующий призыв содержится в письме иранского Посла при ООН Мохамеда Джавада САРИФА, адресованном Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Кофи АННАНУ.

В письме говорится, что «небрежность ООН в вопросе реагирования на эти незаконные и неоправданные угрозы достойна сожаления и вызывает у высокопоставленных американских чиновников еще большую дерзость, в результате которой они даже обсуждают возможность использования (в отношении Ирана) ядерного оружия».

Вашингтон никогда не выражал угрозы военной атаки на Иран, заявляя, что предпочитает разрешить иранский ядерный кризис дипломатическим путем. Однако власти США постоянно дают понять, что не исключают этого, передает Gazeta.ru.