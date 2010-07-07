В России будут праздновать День окончания Второй мировой войны
22:30, 07 июля 2010Мир
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Решение Госдумы
В России 2 сентября будут праздновать День окончания Второй мировой войны.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Государственная дума РФ приняла изменения в статью 11 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», которыми устанавливается памятной датой «2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Международно-правовым основанием для установления новой памятной даты считается Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года от имени Объединенных наций представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией. Этот документ ознаменовал окончание Второй мировой войны.
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