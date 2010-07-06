Скандал во Франции: владелица L’Oreal спонсировала Саркози?

Министра труда Франции Эрика ВУРТА (Eric Woerth) обвиняют в получении 150 тыс. евро на президентскую кампанию Николя САРКОЗИ в 2007 году от владелицы L’Oreal Лилиан БЕТАНКУР (Liliane Bettencourt).

Об этом сообщает сегодня интернет-версия бельгийской газеты “Le Soir”.

Согласно сообщению, обвинение выдвинуто бывшим бухгалтером Л.БЕТАНКУР, которая работала у самой богатой женщины Европы на протяжении 12 лет - до 2008 года.

По словам бухгалтера, Э.ВУРТ, который был казначеем партии UMP (партии Н.САРКОЗИ), получил в 2007 году наличностью 150 тыс. евро на избирательную кампанию.

Кроме того, бывший бухгалтер утверждает, что и сам Н.САРКОЗИ во время, когда был мэром пригорода Парижа Нейи и частым гостем у Л.БЕТАНКУР в 1983-2002 годах, также получал “свой конверт”.

Нынешний скандал стал очередным в серии скандалов вокруг французского правительства, которые продолжаются уже более полугода и привели к отставке двух министров в воскресенье, 4 июля.

Как сообщал УНИАН, 4 июля одновременно подали в отставку два члена правительства Франции – госсекретари Ален ЖУАНДЕ и Кристиан БЛАН.

Пресса обвиняла их в злоупотреблениях и незаконных расходах государственных средств.