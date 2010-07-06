Скандал во Франции: владелица L’Oreal спонсировала Саркози?
Обвиняют министра труда
|Николя Саркози
Об этом сообщает сегодня интернет-версия бельгийской газеты “Le Soir”.
Согласно сообщению, обвинение выдвинуто бывшим бухгалтером Л.БЕТАНКУР, которая работала у самой богатой женщины Европы на протяжении 12 лет - до 2008 года.
По словам бухгалтера, Э.ВУРТ, который был казначеем партии UMP (партии Н.САРКОЗИ), получил в 2007 году наличностью 150 тыс. евро на избирательную кампанию.
Кроме того, бывший бухгалтер утверждает, что и сам Н.САРКОЗИ во время, когда был мэром пригорода Парижа Нейи и частым гостем у Л.БЕТАНКУР в 1983-2002 годах, также получал “свой конверт”.
Нынешний скандал стал очередным в серии скандалов вокруг французского правительства, которые продолжаются уже более полугода и привели к отставке двух министров в воскресенье, 4 июля.
Как сообщал УНИАН, 4 июля одновременно подали в отставку два члена правительства Франции – госсекретари Ален ЖУАНДЕ и Кристиан БЛАН.
Пресса обвиняла их в злоупотреблениях и незаконных расходах государственных средств.