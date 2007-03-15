Ющенко: Украина подтверждает намерение реализовать Копенгагенские критерии

Украина подтверждает свое намерение реализовать Копенгагенские критерии, необходимые для членства в ЕС.

Об этом, как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО заявил в своем выступлении перед членами Датского общества внешней политики, представителями политических и общественных кругов Королевства Дания, дипломатами и журналистами. Встреча состоялась в помещении Фолькетинга – Парламента Дании.

«Сегодня наступило время нового реализма в отношениях Украины с Европейским Союзом», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В своем обязательстве отвечать Копенгагенским критериям Украина руководствуется стремлением построить стабильное, демократическое общество, отметил Президент. «Мы сознательны острой необходимости сосредоточиться, в первую очередь, на сути реформ, не подменяя ее декларациями и не опережая конечную цель», – сказал он, добавив, что членство в ЕС является стратегической целью Украины, но не самоцелью.

Президент напомнил, что Копенгагенские критерии требуют стабильности демократических институтов, верховенства права. Они предусматривают способность национальной экономики выдерживать вызовы свободной конкуренции. Критерии определяют возможность государства взять на себя обязанности политического, экономического, валютного союзов.

«Преобразования, необходимые для выполнения этих критериев, – это единственный путь превращения нашей страны в успешного, конкурентоспособного участника европейской жизни», – подчеркнул Президент. Глава государства отметил, что сделает все возможное для полной реализации этих критериев. «Киев принимает сегодня Копенгагенские критерии как критерии собственной перспективы», – сказал он.

В этом масштабном труде Украина надеется на понимание и поддержку своих партнеров и сторонников по всей Европе. Следовательно, Президент выступил с инициативой создания своеобразной «группы мудрых» – интеллектуального общества друзей Украины с участием известных в Европе политиков и лидеров. «Совместно с государственными и правительственными чиновниками Украины такая группа будет призвана выработать системное видение дальнейшего хода евроинтеграционных реформ в Украине», – отметил глава государства.

Президент заверил, что в Украине осознают значимость вызовов, представших в настоящее время перед Европейским Союзом. В то же время, по его убеждению, без Украины и без других стран нашего региона полноценного объединения Европы не произойдет.

Глава государства призвал партнеров Украины руководствоваться реалистичными подходами и отойти от политических дискуссий, сосредоточившись на сути отношений. «Это – главная идея совместной работы над новым усиленным соглашением о партнерстве и над созданием зоны свободной торговли», – сказал он. По убеждению В.ЮЩЕНКО, такая политика нового реализма создаст предпосылки для настоящего евроинтеграционного прорыва Украины.