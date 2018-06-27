Планы противоракетной обороны: почему Польша и Чехия?

Интервью с директором агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенантом Генри Оберингом В ходе однодневного визита в Украину американскому генерал-лейтенанту удалось провести не только десяток встреч во всех органах власти, но и вызывать политическую истерию. Его подняли, как всегда, витренковцы, пытаясь сорвать пресс-конференцию американского чиновника, занятого разъяснительной работой относительно ПРО в Европе.

Мы взяли небольшое интервью с Генри Оберингом, которое приводим вместе с его заявлениями, сделанными генералом в конференц-зале УНИАН.

Господин генерал, у Вас состоялись встречи с руководителями украинских властных структур, где обсуждались проблемы ПРО. Что именно Вы хотели до них донести?

Целью этих встреч было предоставить максимум информации о разрабатываемых в США системах ПРО. Мы изложили свой взгляд на те угрозы, которые возникают со стороны Ирана и о том, как они растут в связи с разработкой ракет в той стране. Рассказали также о возможном расположении перехватчиков в Польше и радиолокационных станций в Чехии, об их возможностях и ограничениях. Говорили о том, какое влияние это будет иметь на вопрос безопасности в Европе в целом. В частности – и в Украине. Я услышал мнение представителей украинского правительства о том, какие они испытывают беспокойства в сфере безопасности. В частности они коснулись вопроса отношений с другими странами НАТО и с Россией. В целом я бы назвал эти дискуссии очень позитивными.

Одна из главных целей моего визита в Киев – попытке сделать вопрос об установлении систем ПРО максимально открытыми и прозрачными, чтобы все понимали, что именно мы делаем. А также – выслушать и понять взгляды Украины и других стран.

Какой была реакция правительственных и других представителей?

Лучше их спросить, как они смотрят на этот вопрос. Но в целом я бы сказал, что атмосфера, в которой развиваются отношения США и Украины, позитивна.

Когда должно поступить официальное предложение относительно ПРО Вашим европейским партнерам?

Обсуждение с Польшей и Чехией уже идет. И мы надеемся, что в этом году будет заключено соответствующее соглашение.

Кроме того, мы уже развернули средства для защиты территории США от северокорейских ракет. В этом году будем завершать работы по установке радара на территории Великобритании, который даст первичные возможности защиты США в плане угрозы со стороны Ирана. И завершим эти работы в течение следующих двух лет.

Почему именно эти страны – Польша и Чехия?

Мы провели анализ потенциальных траекторий ракетных пусков со стороны Ирана на Европу и США и пришли к выводу, что есть две страны для оптимального расположения противоракетных средств. Поэтому мы получили разрешение начать переговоры о размещении до 10 ракет-перехватчиков в Польше и радара сопровождения-слежения в Чехии. Объясню, в чем заключается суть этих перехватчиков. Это оборонное оружие. На них не установлен ни один тип боеголовок или какой-либо взрывчатки. В ходе тестирования наших средств в США мы поняли, что наиболее эффективно прямое ударное действие легкой массы, которую несет такой перехватчик.

Мы не обращались к Украине с предложениями разместить у себя какие-то элементы противоракетной обороны. Запросы такого характера адресованы только Чехии и Польше.

И мы не планируем размещать элементы ПРО в Украине

Почему, на ваш взгляд, реакция со стороны России настолько негативна?

Это было для нас неожиданным. Россияне начали говорить об изменении стратегического баланса между США и Россией. Мы с этим не согласились. Потому что мы говорим не более чем о 10 перехватчиках, которые не будут иметь влияния на те сотни ракет и тысячи боеголовок, которые имеет Россия. Эти перехватчики и РЛС мы хотим расположить с таким расчетом, чтобы они могли противодействовать иранской угрозе. То есть они не могут быть расположены в таком месте, чтобы противодействовать российским ракетам.

Я сомневаюсь, что сегодняшнее сотрудничество с Россией поможет сгладить эти противоречия. Хотя мы предложили полную прозрачность России, чтобы там могли понять: мы не запустим перехватчик до того момента, пока не появится в воздухе над Европой иранская ракета. Мы сотрудничаем с Россией в этом вопросе уже на протяжении года.

В целях прозрачности нашего проекта мы пригласили представителей разных стран – в том числе и России – посетить те мощности противоракетной обороны, которые есть на территории США

И если Польша и Чехия согласятся расположить элементы в Европе, мы с готовностью пригласим посетить и их.

Говорят о потенциальной опасности для стран, где могут быть установленные противоракетные системы...

Да, было много беспокойства относительно обломков сбитых ракет... И в нашей тестовой программе – а таких тестов за несколько последних лет было проведено достаточно много – мы убедились, что при перехвате энергия, которая выделяется, уничтожает практически всю боеголовку и саму ракету, а также ракету-перехватчик. Именно поэтому мы прибегаем к технологиям прямого поражения.

Я объясню, как происходит перехват. Допустим, запущена иранская ракета, она может пролетать над территорией России, Украины или над любой другим европейским государством. Разгонные ступени этой ракеты могут упасть на украинскую территорию. Даже если она запущена в направлении США. Когда запускается перехватчик с территории Польши, не происходит просто столкновение, в результате которого падают обломки. Они продолжают лететь в сторону, куда летела ракета. И в случае, если ракета летит по маршруту Иран – США, эти обломки не могут упасть на украинскую или российскую территорию.

Также мы провели расчеты по вероятности травм населению. И установили, что такая вероятность чрезвычайно низкая – от одной тысячной до одной миллионной.

Следует учитывать, что если бы боеголовка нанесла удар по странам Европы, число жертв было бы очень большим. Потому считаем, что очень важно иметь защиту от такого рода угрозы.

Почему нам нужно заняться этим именно сейчас? Мы не хотим, чтобы случилось так, что однажды утром мы проснемся и услышим, что в Иране уже готова баллистическая ракета дальнего радиуса действия, а у нас нет возможности защититься от нее.

Как вы знаете, прошлым летом Северная Корея провела ракетные запуски. Нам звонили очень многие журналисты перед этим и спрашивали, можем ли мы что-то с этим сделать? К счастью, за несколько лет до этого мы начали развивать возможности защиты от таких угроз и могли запустить систему противодействия этим запускам.

Почему не установлены системы ПРО где-то ближе к востоку, например в Турции? И в каких странах Кавказа собираетесь их развернуть?

У нас нет технической возможности перехватывать ракеты так близко к Ирану, скажем, над Турцией. И пока еще мы не обращались ни к одной стране на Кавказе с вопросом о расположении там радарных установок.

Иран несколько последних лет демонстрирует, что выполняет мощную программу разработки баллистических ракет. Эта страна провела множество запусков ракет малой и средней дальности. Трудно предсказать, когда именно Иран будет иметь ракеты большого радиуса действия. Большинство экспертов сходятся в мнении, что к 2015 году. И потому мы считаем, что нужно начинать работу уже сегодня.

Нас уже заставали врасплох в прошлом. В 1998 году многие эксперты прогнозировали, что Северная Корея не сможет осуществить запуск многоступенчатой ракеты. А она сделала это уже в ближайшем месяце.

Некоторые страны при возможности атаковать не демонстрируют таких намерений. Иран же продемонстрировал такие намерения.

Записал Дмитрий Стаховский