Китай страдает от засухи

Китай переживает серьезную засуху, и свыше 10 миллионов людей уже ощущают нехватку питьевой воды.

Как передает РИА «Новости»,об этом идет речь в распространенном сегодня сообщении Государственного управления КНР по борьбе с наводнениями и засухой.

Засухой поражена большая часть северного Китая и юго-западная провинция Юньнань. С середины апреля в большей части регионов северного Китая осадков практически не выпадало.

Больше всего пострадали от засухи расположенная вокруг Пекина провинция Хебей, автономный район Внутренняя Монголия, провинции Хейлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

В самом Пекине существенных осадков не было с начала года. По оценкам власти, засуха в провинции Хебей стала самой серьезной за последние 55 лет.

В Юньнане питьевой воды не хватает 3,38 миллионам людей, от засухи страдает четверть всех сельскохозяйственных угодий (свыше 1 миллиона гектаров) в регионе.

Минфин КНР выделяет 100 миллионов юаней (12,5 млн. дол.) на предоставление помощи пострадавшим от засухи районам. В ряде регионов северного Китая власти готовятся вызывать искусственные дожди.