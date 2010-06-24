Обама уволил командующего войсками НАТО в Афганистане
08:33, 24 июня 2010Мир
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Поводом послужило нашумевшее интервью
Президент США Барак ОБАМА уволил командующего войсками НАТО в Афганистане.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», американский Президент принял это решение после личной встречи с генералом Стэнли МАККРИСТАЛОМ.
Поводом послужило нашумевшее интервью теперь уже бывшего командующего журналу "Роллинг Стоунз", в котором генерал весьма нелестно отозвался о членах команды Б.ОБАМЫ.
В то же время недавний кандидат в президенты от республиканской партии Джон МАККЕЙН в своём микроблоге в Twitter поблагодарил генерала "за смелую службу и самоотверженность в защите Америки".
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