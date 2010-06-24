Президент США Барак ОБАМА уволил командующего войсками НАТО в Афганистане.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», американский Президент принял это решение после личной встречи с генералом Стэнли МАККРИСТАЛОМ.

Поводом послужило нашумевшее интервью теперь уже бывшего командующего журналу "Роллинг Стоунз", в котором генерал весьма нелестно отозвался о членах команды Б.ОБАМЫ.

В то же время недавний кандидат в президенты от республиканской партии Джон МАККЕЙН в своём микроблоге в Twitter поблагодарил генерала "за смелую службу и самоотверженность в защите Америки".