Польша получила от России не все материалы об авиакатастрофе

Польская прокуратура получила от Генеральной прокуратуры Российской федерации материалы расследования причин Смоленской авиакатастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил сегодня пресс-секретарь польской Генеральной прокуратуры Матеуш МАРТЫНЮК.

Пресс-секретарь сказал, что прокуратура получила 1300 копий актов дела, отметив, что это не все материалы, о которых просила польская сторона.

Он подчеркнул, что полученные материалы будут переданы в Военную прокуратуру, которая ведет следствие по делу о авиакатастрофе самолета Президента Польши Леха Качиньского.

В то же время, по его словам, прокуроры смогут приступить к работе с материалами лишь после их перевода с русского языка на польский.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши с женой и еще 94 человека - большинство из которых было польскими должностными лицами - погибли во время падения самолета под российским Смоленском.

По предварительным данным российской прокуратуры, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

По данным польских медиа, польские следователи не исключают, что причиной катастрофы может быть ошибка диспетчера Смоленского аэродрома, который дал неправильные данные экипажу самолета Президента Польши.