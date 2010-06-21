Польша получила от России не все материалы об авиакатастрофе
Следователи не исключают ошибку диспетчера
Польская прокуратура получила от Генеральной прокуратуры Российской федерации материалы расследования причин Смоленской авиакатастрофы.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил сегодня пресс-секретарь польской Генеральной прокуратуры Матеуш МАРТЫНЮК.
Пресс-секретарь сказал, что прокуратура получила 1300 копий актов дела, отметив, что это не все материалы, о которых просила польская сторона.
Он подчеркнул, что полученные материалы будут переданы в Военную прокуратуру, которая ведет следствие по делу о авиакатастрофе самолета Президента Польши Леха Качиньского.
В то же время, по его словам, прокуроры смогут приступить к работе с материалами лишь после их перевода с русского языка на польский.
Как сообщал УНИАН, Президент Польши с женой и еще 94 человека - большинство из которых было польскими должностными лицами - погибли во время падения самолета под российским Смоленском.
По предварительным данным российской прокуратуры, самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.
По данным польских медиа, польские следователи не исключают, что причиной катастрофы может быть ошибка диспетчера Смоленского аэродрома, который дал неправильные данные экипажу самолета Президента Польши.