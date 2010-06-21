Европа надеется, что газовая война Москвы с Минском по ней не ударит

Еврокомиссия надеется, что уменьшение поставок газа в Беларусь не повлияет на поставки газа в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлин ХОЛЗНЕР.

“Мы были проинформированы российской стороной. Мы следим за ситуацией, мы надеемся, что транзит газа в ЕС через Беларусь не пострадает от этого”, - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что сегодня вице-премьер России Игорь СЕЧИН направил письмо комиссару ЕС по вопросам энергетики Гунтеру ЭТТИНГЕРУ по этому вопросу.

М.ХОЛЗНЕР также добавила, что на сегодняшний день незначительное количество российского газа идет в страны Европейского Союза через Беларусь, а поэтому пока нет уверенности в том, повлияет ли уменьшение поставок газа Россией в Беларусь на поставки газа в Европу.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Россия сократила на 15% поставки газа в Беларусь, считая, что Беларусь задолжала за газ. В свою очередь, Минск обвиняет “Газпром” в долгах за транзит газа.