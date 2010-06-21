ФСБ будет официально платить осведомителям

Директор ФСБ РФ Александр Бортников подписал приказ о денежном вознаграждении граждан за "содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта", а также помощь в задержании террористов. Текст опубликован на сайте спецслужбы.

В приказе определено, что размер вознаграждения будет зависеть от степени личного участия осведомителей, а также результатов в борьбе с терроризмом, которые были получены с их помощью. Конкретные суммы в документе не названы. Оговорено, что вознаграждение будут выплачивать "при условии обеспеченности необходимыми бюджетными средствами".

Для того, чтобы рассчитывать на вознаграждение, гражданин должен выполнить один из следующих пунктов:

- предоставить информацию о террористах (данные паспорта или иного документа, адрес места жительства или места пребывания), которая непосредственно привела к их задержанию;

- заранее сообщить о готовящемся теракте, так чтобы сотрудники спецслужбы могли его предотвратить;

- сообщить достоверные сведения о средствах и методах совершения террористического акта, а также другие подробности, которые непосредственно помогли в раскрытии и расследовании;

- предоставить другую информацию, способствующую выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию террористического акта.

О том, что власти будут официально платить осведомителям, говорили еще в ноябре 2006 года, когда было подписано постановление правительства РФ "Об источниках финансирования выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе с терроризмом". Новый документ, подписанный Бортниковым, основан, в частности, на этом правительственном документе.

Лента.ру