В Польше начались досрочные президентские выборы

В Польше начались досрочные выборы президента страны, объявленные после гибели Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском, сообщает Reuters.

В выборах участвуют десять кандидатов, однако, согласно опросам, больше всего шансов на победу имеют брат погибшего Ярослав Качиньский и нынешний и.о. президента Бронислав Коморовский.

В Польше свыше 30 млн избирателей.

Погода не способствует активности избирателей, замечает Би-Би-Си. По прогнозам института метеорологии, ожидаются дожди и порывистый ветер.

Согласно опросу, проведенному исследовательским центром PBS DGA для "Газеты Выборчей", Коморовский может выиграть выборы уже в первом туре с результатом в 51% голосов.

По данным исследования, которые приводит РИА "Новости", Качиньский, в свою очередь, может рассчитывать на 33% голосов, а Гжегож Наперальский из Союза левых демократических сил - на 9%. Как отмечает газета, в случае второго тура, который состоится 4 июля, Коморовский одолеет Качиньского с результатом 63% к 37%. Причем, отмечает газета, такой результат Коморовскому могут обеспечить избиратели Наперальского - за и.о. президента могут проголосовать 87% из них.

Опрос проводился 16-17 июня с участием 1000 человек.

Между тем, другой опрос, проведенный GfK Polonia для газеты "Речьпосполита", говорит о том, что без второго тура выборов не обойтись. В первом туре, по данным опроса, Коморовский получит 42% голосов, Качиньский - 31%, а Наперальский - 12%. Что касается второго тура, то за Коморовского отдадут голоса 54% опрошенных, а за Качиньского - 41%. Этот опрос проводился 15-16 июня с участием 1000 поляков.