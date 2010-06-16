В США в статую Христа ударила молния

08:59, 16 июня 2010
Мир
1883 0

«Иисус объявляющий тачдаун»

В американском штате Огайо молния ударила в 20-метровую статую Иисуса Христа, вследствие чего статуя загорелась и упала, сообщает Associated Press.

Изваяние под названием «Царь царей» в 19,8 метров высотой и 12 метров шириной построили во дворе церкви в городе Монро на севере от Цинциннати в 2004 году. Статуя изображала Христа по пояс с поднятыми руками. Как пишет издание, поскольку жест Христа напоминал жест арбитра американского футбола, статуя получила среди местного населения альтернативное название «Иисус объявляющий тачдаун». 

Газета.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter