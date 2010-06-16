В США в статую Христа ударила молния
08:59, 16 июня 2010Мир
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«Иисус объявляющий тачдаун»
В американском штате Огайо молния ударила в 20-метровую статую Иисуса Христа, вследствие чего статуя загорелась и упала, сообщает Associated Press.
Изваяние под названием «Царь царей» в 19,8 метров высотой и 12 метров шириной построили во дворе церкви в городе Монро на севере от Цинциннати в 2004 году. Статуя изображала Христа по пояс с поднятыми руками. Как пишет издание, поскольку жест Христа напоминал жест арбитра американского футбола, статуя получила среди местного населения альтернативное название «Иисус объявляющий тачдаун».
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