В США в статую Христа ударила молния

В американском штате Огайо молния ударила в 20-метровую статую Иисуса Христа, вследствие чего статуя загорелась и упала, сообщает Associated Press.

Изваяние под названием «Царь царей» в 19,8 метров высотой и 12 метров шириной построили во дворе церкви в городе Монро на севере от Цинциннати в 2004 году. Статуя изображала Христа по пояс с поднятыми руками. Как пишет издание, поскольку жест Христа напоминал жест арбитра американского футбола, статуя получила среди местного населения альтернативное название «Иисус объявляющий тачдаун».

Газета.ру