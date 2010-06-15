Россия угрожает сократить поставки газа в Беларусь

Россия обещает сократить Беларуси поставки газа пропорционально образовавшемуся долгу, если в течение пяти дней Минск не погасит задолженность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР на встрече с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

В частности, А.МИЛЛЕР сообщил, что образовалась внушительная задолженность Минска перед "Газпромом" за поставки в текущем году - в общей сложности около 200 млн. дол.

Главная причина такой ситуации, по его словам, состоит в том, что Беларусь продолжает платить за газ по прошлогодним ценам.

Он напомнил, что "Газпром" в связи с этим направил белорусским коллегам два официальных письма. "Мы не получили ответ по сути, когда будет погашена задолженность", - сказал А.МИЛЛЕР.

Отвечая на вопрос Д.МЕДВЕДЕВА о дальнейших действиях, А.МИЛЛЕР заявил, что, возможно, придется сократить объём поставок газа в Беларусь. "В соответствии с условиями контракта, у нас есть все основания сократить объем поставки газа в Беларусь пропорционально задолженности перед Газпромом", - сказал он.

В свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ распорядился предоставить Беларуси пятидневный срок для оплаты задолженности. "С учетом того, что мы с Беларусью взаимодействуем в партнерском ключе, дадим пятидневный срок для наших коллег, для того чтобы они определились, как вести себя дальше. Вы выйдете на руководителей соответствующих белорусских структур, которые этим вопросом занимаются, и предложите им в кратчайшие сроки погасить задолженность", - сказал президент РФ.

"Если этого сделано не будет, тогда придется применять строгие меры", - добавил он.

Д.МЕДВЕДЕВ также заявил, что вопрос о ликвидации задолженности белорусской стороны перед "Газпромом" он обсуждал на недавней встрече с президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО. "Я разговаривал с Александром Григорьевичем, он сказал, что это (ситуация с задолженностью) определяется трудным финансовым положением. Но сейчас всем трудно, и у "Газпрома" много проблем", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.