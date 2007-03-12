На местных выборах в РФ лидирует ”Единая Россия”

Почти во всех регионах России, где проходили выборы в региональные парламенты 14 субъектов Федерации, подсчитано почти 100 процентов голосов избирателей, сообщает “5 канал”. По предварительным официальным данным, как и ожидалось, лидером гонок в большинстве регионах стала провластная партия "Единая Россия".

Да, на выборах к Московской областной думе партия получила почти 50 процентов голосов избирателей. Следом за ней идет Коммунистическая партия - почти 20 процентов, та партия "Справедливая Россия" - около 9 процентов голосов.

На выборах в Санкт-Петербурге к законодательным собраниям впереди также "Единая Россия". Сообщается, что там уже проработано 100 процентов бюллетеней.

Среди примечательных прорывов эксперты отмечают успех Российской экологической партии "Зелени": в Самарский области - единственной среди других регионов, где фигурировала партия, - “зеленые” получили свыше 7 процентов голосов.

Между тем, лидеры оппозиционных движений Федерации, называют российские выборы самыми грязными за всю историю страны.

Как сообщал УНИАН, особенность нынешних выборов - отсутствие в избирательных бюллетенях графы "против всех". В 10 из 14 регионов отменен порог явки.

Региональные парламенты избираются в Дагестане и Запятой, Ставропольском крае, Вологодской, Ленинградской, Московской, Мурманский, Омской, Орловской, Псковской, Самарский, Томский и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Одной из главных новаций региональных выборов станет то обстоятельство, что Санкт-Петербург, Московская область и Дагестан впервые будут избирать весь депутатский корпус по партийным спискам.

Всего в ходе региональных выборов ведется борьба за 632 мандата.

К выборам в целом было допущено 14 партий.