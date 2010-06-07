Польский чиновник признал, что обвинил ОМОН неправомерно

Пресс-секретарь польского правительства Павел ГРАСЬ признал, что неправомерно обвинил сотрудников российского ОМОНа в краже банковских карточек одной из жертв Смоленской авиакатастрофы .

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ГРАСЬ сказал журналистам в Варшаве.

„В действительности речь шла не о сотрудниках ОМОНа, которые также работали при охране этого объекта, а о солдатах одного из других формирований, которые также были на месте катастрофы”, - сказал он.

П.ГРАСЬ отметил, что ошибочно допустил, что на месте катастрофы работали лишь сотрудники ОМОНа.

Пресс-секретарь сказал, что это недоразумение было выяснено с российской властью по дипломатическим каналам.

Он добавил, что имел место лишь один такой случай, отметив оперативное задержание воров российскими правоохранителями.

Как сообщалось, после катастрофы польского самолета под Смоленском появилась информация о краже двух банковских карточек погибшего генерального секретаря Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника.

Воры сумели завладеть около 2 тыс. долларов со счета погибшего польского чиновника.