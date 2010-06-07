Россиянам предложат «закосить» от армии за миллион?

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе России предлагают освобождать от призыва на военную службу граждан, которые внесут на специальный счет Министерства обороны РФ денежные средства в размере 1 млн. руб. (около 33 тыс. долл.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Либерально-демократической партии России, в частности, депутаты фракции внесли в Госдуму поправки к Закону «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым условия освобождения от военной службы по призыву предполагается расширить.

Помимо уже предусмотренных законом оснований для освобождения от службы в армии, предлагается освобождать еще и тех, кто внесет на специальный счет Минобороны 1 млн. руб.

«Проблеме коррупции в военкоматах долгое время не уделялось должного внимания. Взяточничество стало нормой жизни для многих чиновников и офицеров. «При проведении проверок Главной военной прокуратурой только за 9 месяцев 2009 года выявлено 1400 преступлений коррупционной направленности, при этом материальный ущерб составил более 2,5 млрд. рублей. 70% таких преступлений совершили офицеры и медицинские работники», - отмечают депутаты фракции ЛДПР.

По информации пресс-службы партии, в РФ насчитывается около 200 тыс. человек, уклоняющихся от призыва на военную службу. При этом существует множество способов, к которым прибегают российские граждане во избежание службы в армии. По данным СМИ, отмечают в ЛДПР, фальшивый военный билет стоит около 5 тыс. долл., фиктивное медицинское заключение о непригодности к службе – более 10 тыс. долл. Услуги адвоката для освобождения от воинской службы также обходятся в 10 тыс. долл.

По мнению депутатов ЛДПР, их инициатива особенно актуальна, учитывая острый дефицит финансирования Вооруженных сил РФ. В законопроекте отмечается, что средства пойдут только на нужды боевой подготовки Вооруженных сил. Таким образом, считают депутаты ЛДПР, гражданин принесет государству большую пользу, чем в случае обучения военному делу против своего желания.

Также отмечается, что подобная практика распространена в целом ряде стран.