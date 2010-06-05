Обама определился с кандидатурой шефа национальной разведки США

Президент США Барак ОБАМА предложил на пост главы национальной разведки США кандидатуру генерала Джеймса КЛЭППЕРА, передает РИА Новости.

"С сорокалетним опытом служения Америке, Джим - один из самых опытных и уважаемых профессионалов в области разведки... Он обладает качествами, которые я ценю во всех своих советниках: желание говорить лидерам то, что они должны знать, даже если это не то, что они хотели бы слышать", - отметил президент, представляя в субботу кандидатуру нового директора нацразведки.

Дж.КЛЭППЕР с 2001 по 2006 год возглавлял Национальное агентство спутниковой разведки США, а перед тем - разведуправление Министерства обороны.

Место директора национальной разведки, в подчинении которого находятся 16 разведслужб страны, включая ЦРУ, освободилось после ухода в отставку Денниса БЛЭРА. Эксперты и СМИ уверяли, что отставка Д.БЛЭРА была вынужденной – Б.ОБАМА якобы потерял доверие к нему в связи с целым рядом провалов в сфере национальной безопасности.

Президент США в своей речи попросил сенат поскорее утвердить кандидатуру Дж.КЛЭППЕРА.