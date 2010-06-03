Утечку нефти в Мексиканском заливе не удается остановить
08:53, 03 июня 2010Мир
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В опасности - экология уже четырех штатов
Нефтяное пятно в Мексиканском заливе приближается к штату Флорида.
Как сообщает радио «Свобода»,по мнению экспертов, оно достигнет Флориды в пятницу. Таким образом, в опасности окажется экология уже четырех американских штатов.
Ранее генеральный прокурор США Эрик ХОЛДЕР объявил о возбуждении уголовного дела в связи с утечкой нефти после аварии на буровой платформе компании British Petroleum 20 апреля.
Утечку нефти по-прежнему не удается остановить. Случившееся называют крупнейшей экологической катастрофой в истории США.
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