Утечку нефти в Мексиканском заливе не удается остановить

Нефтяное пятно в Мексиканском заливе приближается к штату Флорида.

Как сообщает радио «Свобода»,по мнению экспертов, оно достигнет Флориды в пятницу. Таким образом, в опасности окажется экология уже четырех американских штатов.

Ранее генеральный прокурор США Эрик ХОЛДЕР объявил о возбуждении уголовного дела в связи с утечкой нефти после аварии на буровой платформе компании British Petroleum 20 апреля.

Утечку нефти по-прежнему не удается остановить. Случившееся называют крупнейшей экологической катастрофой в истории США.