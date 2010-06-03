Эксперты: Черноморскому флоту РФ нужен новый командующий

В августе на Черноморском флоте России ожидается смена руководства — нынешний командующий Александр Клецков уйдет в запас по достижению пенсионного возраста. Как сообщили «Росбалту»эксперты аналитического центра «Номос» (Севастополь) отставка вице-адмирала Александра Клецкова может состояться и раньше.

По информации собеседников агентства, смена руководства ЧФ ожидалась на прошлой неделе, но по неизвестным причинам была отложена. Не исключено, что замена нынешнего командующего может произойти до августа, когда Клецкову исполнится 55 лет.

На должность нового командующего Черноморским флотом могут назначить вице-адмирала Сергея Меняйло. Ранее он был командиром Новороссийской военно-морской базы, а в июле 2009 года — назначен заместителем командующего ЧФ. В августе 2008 года, во время военного конфликта между Россией и Грузией возглавил морскую десантную операцию по доставке подразделений 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Абхазию.

Смена командующего ЧФ может стать "имиджевым поворотным пунктом, который подведет черту под невнятной политикой России в отношении Севастополя на протяжении последних нескольких лет", пишет Росбалт. Уже ведутся разговоры о том, что ЧФ может пополниться новыми кораблями. Военнослужащих-контрактников переводят в части первого реагирования, а на их прежние места набирают солдат-срочников.

Кроме того, с прежним командующим ЧФ в общественном сознании связаны проблемы, которые возникали в прежние годы на ЧФ: банкротство Строительного управления ЧФ, многомиллионные долги по зарплате и в пенсионный фонд города, проблемы с приватизацией служебного жилья.