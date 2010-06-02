Ярослав Качиньский не вполне доверяет российскому следствию

В Польше опубликованы стенограммы разговоров в кабине пилотов польского самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу под Смоленском 10 апреля. Брат погибшего президента Польши Ярослав Качиньский заявил, что не имеет полного доверия к российскому следствию по этому делу, сообщает Радио Свобода.

Со стенограммой содержания бортовых самописцев, так называемых черных ящиков, ознакомились сначала члены Совета государственной безопасности Польши во главе с и.о.президента Брониславом Коморовским.

"Это нормально и правильно, когда руководители государства, лидеры крупнейших партий знакомятся предварительно с информацией, о которой будет совсем скоро говорить вся страна", - заявил Коморовский. Брат погибшего президента Леха Качиньского - Ярослав, однако, на заседание Совета не явился, подчеркнув, что не хочет пользоваться подобными привилегиями.

"Следствие должны вести поляки. В данной ситуации наше следствие никак не может быть копией следствия московского", - заявил Ярослав Качиньский.

Несмотря на 40-страничную стенограмму, до сих пор не известно, почему летчики решили идти на посадку, несмотря на плохие погодные условия - еще за 15 минут до момента катастрофы пилоты договорились, что если погода не позволит - посадки не будет.

Большое количество фрагментов записи черных ящиков невозможно разобрать.