Клинтон похвалила Румынию за согласие разместить американскую ПРО

Согласие Румынии участвовать в создании новой американской системы ПРО в Европе свидетельствует о ее серьезном отношении к глобальной безопасности, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после встречи со своим румынским коллегой Теодором Баконски.

"Мы очень рады, что Румыния согласилась разместить у себя элементы системы ПРО и (что) мы вместе движемся к нашей общей цели. Это решение отражает серьезность отношения Румынии к своей роли в НАТО и ее стремление к укреплению глобальной безопасности", - приводит ее слова РИА "Новости".

В феврале 2010 года стало известно, что Румыния и Болгария ведут с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской ПРО.

"Мы провели сегодня прекрасные переговоры по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Мы обсудили... желание наполнить содержанием наше стратегическое партнерство и наше сотрудничество внутри НАТО, общие ожидания в преддверии саммита НАТО в Лиссабоне в конце года, увеличение румынского воинского контингента в Афганистане и двустороннее сотрудничество по улучшению защиты контингента, а также участие Румынии в программе ПРО США", - сказал, в свою очередь, глава МИД Румынии.