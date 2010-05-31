РФ передала Польше копии записей бортовых самописцев Ту-154 Качиньского

Россия передала Польше копии записей бортовых самописцев и других деталей расследования катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, меморандум, касающийся условий передачи копий записей бортовых самописцев и других деталей расследования авиакатастрофы, подписали министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН, глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна АНОДИНА и глава МВД и администрации Польши Ежи МИЛЛЕР.

Как сообщил присутствующий на встречи вице-премьер-министр России Сергей ИВАНОВ, подписанный документ показывает беспрецедентный подход России к расследованию данной катастрофы.

«Гибель 96 польских граждан, в том числе уважаемого Президента Польши господина Качинского, стало нашей общей болью, общей трагедией, она по существу объединила народы наших стран», - заявил С.ИВАНОВ на встрече с польской делегацией.

По его словам, «буквально с первого дня наши стороны работали как единый механизм. Никакого недопонимания между польскими и российскими экспертами нет, не было и, уверен, не будет».

Он отметил, что «технической комиссией под эгидой МАК проведена огромная работа по расшифровке всех технических данных и самописцев, которые находились на борту самолета. На сегодняшний день эта работа по существу завершена», - сказал С.ИВАНОВ.

В то же время, С.ИВАНОВ подчеркнул, что «передача копий всех данных не означает окончания следствия. И работа компетентных органов наших стран будет продолжена».

Он также отметил, что если польская сторона в дальнейшем потребует передачи других сведений, не связанных с компетенцией МАК, Россия готова их предоставить. При этом российский вице-премьер подчеркнул, что расследование проводится прокуратурами и следственными комитетами, которые являются независимыми органами.

«Правительство России не будет вмешиваться в их работу», - сказал он, добавив, что «Россия не меньше Польши заинтересована в расследовании и будет делать все, чтобы довести его до логичного конца».

С.ИВАНОВ также сообщил, что Польше в будущем могут быть переданы оригиналы записей «черных ящиков».

«Я не исключаю, что после завершения расследования в будущем возможна передача аутентичных записей, оригинала», - сказал он.

Со своей стороны Е.МИЛЛЕР заявил, что в Польше высоко ценят профессионализм и оперативность расследования авиакатастрофы, которое ведется в России.

«Я хочу поблагодарить за нестандартный подход к этому делу и за готовность к передаче документов, касающихся этого дела», - сказал польский министр.

«В международной практике такой подход является уникальным», - подчеркнул Е.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля самолет Президента Польши Леха Качинского, на борту которого было 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром под Смоленском.

Л.Качинский с женой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Катыньской трагедии.