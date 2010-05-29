На парламентских выборах в Чехии лидируют социал-демократы

На парламентских выборах в Чехии, по предварительным данным, лидирует социал-демократическая партия.

Как передает Радио «Прага», после подсчета 98% голосов победителем выборов стала Чешская социал-демократическая партия, набрав 22,24%, к ней приближается Гражданская демократическая партия – 20,09%, а также ее очевидные коалиционные партнеры – ТОП 09, располагающие 16,51% голосов избирателей.

Социал-демократам в Нижней палате могут оказать поддержку коммунисты, привлекшие на свою сторону 11,37% граждан. Серьезную роль в период переговоров о создании коалиции будет играть партия «Дела общественные», набравшая 10,89% голосов.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 62% граждан.

В настоящий момент можно предположить, что социал-демократы могут претендовать на 57 мандатов, гражданские демократы могут занять 48 кресел, ТОП 09 – 42, коммунисты – 30, а партия «Дела общественные» может получить 23 мандата.

В парламенте Чехии 200 мест. Для их получения участвующим в выборах партиям необходимо было преодолеть 5-процентный избирательный барьер.

На места в Нижней палате чешского парламента претендовало 25 политических партий, общественных объединений и движений. Кроме конкретной партии, избиратели также могли отдать свой голос и за четверых отдельных кандидатов данного политического субъекта.