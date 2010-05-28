С НАТО или без, но Германия продолжит сотрудничество с Украиной

Германия продолжит сотрудничество с Украиной, независимо от ее политики относительно вступления в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс Юрген ГАЙМЗЁТ на пресс-конференции в Севастополе.

«Мы понимаем политику Украины в данный момент так, что вопрос участия Украины в НАТО не стоит в повестке дня. В то же время, Украина хочет продолжать и развивать сотрудничество с НАТО и странами - членами НАТО. Министр иностранных дел Украины в разговоре со мной вчера сказал, что нужно меньше говорить, больше делать», - сказал посол.

«В любом случае, мы готовы продолжать сотрудничество как на двусторонних принципах, так и в рамках НАТО, и в дальнейшем, независимо от того, будет ли поставлен вопрос об участии Украины в НАТО» - Г.Ю.ГАЙМЗЁТ.

По словам посла, Германия видит в Украине большую потребность в модернизации.

“И это включает также и готовность к сотрудничеству, к взаимодействию между вооруженными силами. И из-за этого мы очень рады, что Верховная Рада приняла закон о допуске представителей иностранных войск (на территорию Украины для участия в международных военных учениях - УНИАН), и мы очень рады, что есть возможность проводить такие учения как «Си Бриз» для того, чтобы развивать сотрудничество и взаимодействие вооруженных сил».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, на ХІ Межведомственном совещании по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что Украина будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в этой организации снимается с повестки дня.