Янукович поздравил Саакашвили

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ по случаю национального праздника – Дня независимости Грузии.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, в поздравлении говорится: “Ваше Высокопревосходительство, от имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником – Днем независимости Грузии”.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что “традиционно теплые и дружеские украинско-грузинские отношения будут и в дальнейшем углубляться и развиваться на благо народов Украины и Грузии”.

Он пожелал М.СААКАШВИЛИ “крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а грузинскому народу – мира и благополучия”.