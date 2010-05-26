Германия готовится к наводнению

Из-за угрозы наводнения в Бранденбурге может быть объявлена тревога третьей степени. Ежедневно вода в Одере поднимается более чем на 20 сантиметров. Во Франкфурте уже предпринимаются меры по предотвращению катастрофы, пишет Deutsche Welle.

В федеральной земле Бранденбург сохраняется угроза наводнения. Как заявил во вторник, 25 мая, агентству dpa представитель Центра по наблюдению за наводнениями Эберхард Шмидт (Eberhard Schmidt), в ближайшие дни уровень воды в реке Одер будет резко подниматься. К выходным он достигнет пика.

В понедельник уровень воды в реке в районе города Рацдорф составлял 4,97 метра, что на 27 сантиметров больше, чем днем ранее. Еще в одном городе на Одере - Айзенхюттенштадте - уровень воды за тот же временной период поднялся на 22 сантиметра и составил 4,95 метра.

В Потсдаме руководство бранденбургского ведомства по чрезвычайным ситуациям собралось на заседание с тем, чтобы обсудить меры предотвращения катастрофы. По словам представителя МВД Бранденбурга Инго Деккера (Ingo Decker), уровень воды поднимается быстрее, чем это происходило до сих пор. По его словам, скорее всего, в регионе в ближайшие дни будет объявлена тревога третьей степени.

Между тем во Франкфурте-на-Одере уже создаются специальные пункты по выдаче населению мешков с песком. Об этом сообщил бургомистр города Мартин Вильке (Martin Wilke). По его словам, на каждый дом выделяется по 100 мешков. Кроме того, ведутся работы по созданию специальной системы защиты подходов к жилым домам.