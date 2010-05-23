Украинские спасатели поехали помогать полякам

Украинские спасатели отбыли в Польшу для ликвидации последствий наводнения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, говорится в сообщении, в помощь польским коллегам для борьбы с наводнением от МЧС Украины направлен первый спасательный отряд из 27 человек, а также 9 единиц техники, в т.ч. насосы высокой мощности. Четыре мощнейших украинских насоса обеспечат одновременное откачивание почти 1,5 тыс. кубометров воды в час, отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, Украина пока является первой страной, которая оказала помощь Польской Республике в борьбе с наводнением. Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ провел переговоры с послом Украины в Польше Александром МОЦИКОМ и с министром МВД Польши Ежи МИЛЛЕРОМ. Н.ШУФРИЧ выразил обеспокоенность ситуацией в Польше и заверил польского министра в готовности увеличить объем помощи, если это будет необходимо.