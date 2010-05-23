В Китае грузовик врезался в автобус: погибли более 30 человек
11:06, 23 мая 2010Мир
828 0
Машины загорелись
На северо-востоке Китая грузовик столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате погибли 32 человека, 21 получил ранения, передает ИТАР-ТАСС.
Сообщается, что грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с дальнемагистральным пассажирским автобусом, после чего возник пожар. В результате погибли три человека, находившихся в кабине грузовика, и 28 пассажиров автобуса. Еще 21 человек с различными ранениями отправлены в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter