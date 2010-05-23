Британский контингент в Афганистане переходит под командование США

Порядка восьми тысяч британских военнослужащих, базирующихся в южной провинции Афганистана Гельменд, переходят под оперативное командование США в рамках реструктуризации сил НАТО, сообщило министерство обороны Великобритании.

Совет НАТО 21 мая сообщил о реорганизации южного регионального командования международных сил по содействию безопасности в Афганистане (ISAF) и создании дополнительного, юго-западного регионального командования. Новое командование, зоной ответственности которого станут провинции Гельменд и Нимруз, будет передано США и начнет функционировать этим летом. Зоной ответственности южного регионального командования ISAF определены провинции Кандагар, Урузган, Забул и Дайкунди.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РИА "Новости", находившийся с визитом в Берлине, отметил, что перераспределение сил в руководстве военной операцией позволит "оптимизировать усилия" британцев и американцев в регионе.

"Британские и американские войска на протяжении многих десятилетий работают сообща, и это никогда не было проблемой", - заявил Кэмерон.

Британский министр обороны Лиам Фокс также приветствовал переход британских сил под американское военное командование, выразив уверенность, что военнослужащие Великобритании продолжат добиваться успехов в совместной работе с афганскими, американскими и другими силами ISAF.