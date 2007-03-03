В Чечне нашли останки экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа
Гроб будет перевезен в бюро судмедэкспертизы
В Грозном найден гроб с останками экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Об этом РИА «Новости» сообщил прокурор Чечни.
Могила найдена возле бывшей резиденции, которая была подарена Гамсахурдиа Джохаром Дудаевым, сообщил прокурор.
«Гроб достали из могилы. В настоящее время на месте работают криминалисты, принимаются решения о возбуждении уголовного дела», - сказал прокурор.
По его словам, гроб будет перевезен в бюро судмедэкспертизы республики и впоследствии будет принято решение о назначении индентификации останков.
З.Гамсахурдиа был первым президентом Грузии в 1990-1992 годах. В результате гражданского противостояния в начале 1992 года он был смещен с поста главы государства. В 1993 году погиб при загадочных обстоятельствах: были версии, что его убили, и что он покончил с собой.
Поиски его могилы начались в пятницу по просьбе сына бывшего президента Цотне ГАМСАХУРДИА.