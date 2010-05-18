Литературные гонорары принесли Обаме $5,5 млн

Отчисления от продаж написанных президентом США Бараком Обамой книг принесли ему в 2009 году почти 5,5 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на обнародованные налоговые документы.

Обама является автором двух книг - "Мечты моего отца", которую он написал еще до вступления в должность сенатора от штата Иллинойс, и переведенная на многие языки, в том числе и на русский, "Дерзость надежды".

В прошлом году сумма его авторских гонораров составила 2,5 миллиона долларов. Незадолго до своей инаугурации Обама заключил с издательством Crown Publishing Group контракт на написание после окончания президентского срока новой документальной книги и адаптацию бестселлера "Мечты моего отца" (Dreams From My Father).

Согласно подписанному в начале 2009 года договору, Обама обязуется адаптировать для школьников новую версию своей книги "Мечты от моего отца". За это он получит аванс в размере 500 тысяч долларов, а также 15% от суммы продаж книги в твердой обложке и 10% от продаж ее более дешевого издания на территории США.

Также в финансовой отчетности президента появилась стоимость приобретенного им весной прошлого года щенка португальской водной собаки по кличке Бо - породистое четвероногое оценено в 1,6 тысячи долларов.

Никогда не бравшийся за перо вице-президент США Джозеф Байден в 2009 году заработал в 16 раз меньше президента-прозаика. Доход второго лица в государстве, по данным агентства, составил 333 тысячи долларов.

В своей декларации Байден сообщил о приобретении первого издания книги Джеймса Джойса "Анна Ливия Плюрибель" - отрывка из знаменитого романа "Поминки по Финнегану". Книга с автографом автора оценена в 3,5 тысячи долларов.

РИА Новости