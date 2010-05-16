Мексиканский наркобарон фигурирует сразу в трех списках журнала Forbes

Мексиканский наркобарон Хоакин Газман Лоэра фигурирует сразу в трех списках журнала Forbes, первый из которых посвящен миллиардерам, второй - самым могущественным людям мира и третий - самым разыскиваемым преступникам, сообщает издание. По данным Forbes, в топ-"десятке" наиболее опасных преступников миллиардер занял вторую позицию - сразу после "террориста N1" Усамы бен-Ладена. Мексиканский мафиози 52 лет, сбежавший из тюрьмы в 2001 году, владеет состоянием в размере не менее 1 миллиарда долларов. По оценке Forbes, с его подачи поставки кокаина в США за последние 8 лет исчисляются на сумму от 6 до 19 миллиардов долларов. В свое время его наркокартель наладил контрабанду больших партий кокаина из Мексики в Соединенные Штаты, используя для этого сложную систему подземных туннелей, прорытых в районе границы между двумя странами. В 1993 году мексиканские власти захватили в городке Текате 7,3 тонны кокаина, приготовленного подручными Лоэры для доставки в США. Наркотик был спрятан в консервные банки из-под острого южноамериканского перца. В списке самых могущественных людей мира мексиканский наркобарон по кличке "Коротышка" разместился на 41-й позиции, между Высшим руководителем Ирана Али Хосейни Хаменеи и вице-премьером России Виктором Сечиным.

Эхо Москвы