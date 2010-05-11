В Великобритании новый премьер-министр

Королева Великобритании Елизавета II назначила премьер-министром страны лидера Консервативной партии Дэвида Кэмерона. Он сменит на посту объявившего сегодня об отставке нынешнего главу правительства Гордона Брауна, передает Би-би-си.

43-летний Кэмерон прибыл во дворец в серебристом "Ягуаре" и был встречен ликующими криками толпы, отмечает телеканал Sky News. Аудиенция с королевой продлилась несколько минут. Она задала ритуальный вопрос "Сформируете ли Вы новую администрацию?" и в тот момент, когда прозвучал ответ "да", лидер консерваторов официально стал новым премьером. После этого обычно в зал приглашают супругу нового главы кабинета, и все трое "ведут непринужденную беседу", напоминает корреспондент Sky News.

Между тем, уточняет Лента.ру, пока не ясно, как распределятся посты в новом правительстве. Сообщалось, что консерваторы, не добравшие на выборах 20 мандатов до 326, необходимых для обладания большинством в парламенте, ведут переговоры с либерал-демократами, занявшими на выборах третье место. Однако точной информации о том, на каких условиях будет сформирована коалиция, пока нет.