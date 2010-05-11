В президенты Польши баллотируется ранее судимый кандидат

Государственная избирательная комиссия (PKW) отменила свое решение об отказе бывшему вице-премьер-министру Анджею ЛЕППЕРУ в регистрации кандидатом на пост Президента Польши.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, соответствующее постановление комиссия приняла сегодня.

Председатель PKW Стефан ЯВОРСКИЙ сказал, что суд 8 декабря 2009 года закрыл дело против А.ЛЕППЕРА, на основании которого ему отказали в регистрации кандидатом в президенты.

Как сообщал УНИАН, PKW ранее отказала А.ЛЕППЕРУ в регистрации из-за судебного приговора, вынесенного в 2001 году за клевету на ряд польских политиков.

Таким образом, бывший вице-премьер, лидер партии "Самооборона" и известный участием в ряде политических скандалов А.ЛЕППЕР стал 10-м кандидатом на пост Президента Польши.

Внеочередные выборы главы Польского государства состоятся 20 июня.