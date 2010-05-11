В Москве сотрудник ФСБ устроил стрельбу из табельного оружия

Сотрудник ФСБ устроил стрельбу из табельного оружия и ранил мужчину на юге Москвы, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

Там отметили, что инцидент произошел у входа на станцию метро «Варшавская» накануне в 23.10.

«У оперуполномоченного центрального аппарата ФСБ, который находился в нетрезвом состоянии, произошел конфликт с мужчиной, во время которого капитан вытащил табельный пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента», - сказал источник.

Мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован. По факту случившегося проводится расследование.

Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов пока не поступало.

Газета.ру