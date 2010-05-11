Консерватор предостерег либерал-демократов от серьезной ошибки

Проходившие в понедельник переговоры между правящей Лейбористской и оппозиционной Либерально-демократической партиями по поводу формирования нового правительства были "позитивными", сообщил министр в правительстве лейбористов Эд Боллс.

Когда его спросили, как проходили переговоры между влиятельными представителями обеих партий, Боллс сказал, что они были "позитивными и конструктивными".

Ранее лидер лейбористов Гордон Браун, возглавляющий кабинет министров с 2007 года, заявил, что Лейбористская партия должна выбрать нового лидера к осени этого года, а также о начале официальных переговоров его партии с лидером либерал-демократов Ником Клеггом о создании коалиции, сообщает Би-Би-Си.

Со своей стороны министр иностранных дел в теневом кабинете британских консерваторов Уильям Хейг заявил, что либерал-демократы сделают серьезную ошибку, если попытаются сформировать правительство с лейбористами. По мнению Хейга, подобный кабинет министров не будет устойчивым.

В минувшие выходные между руководством Консервативной и Либерал-демократической партий продолжались интенсивные переговоры о возможности формирования правительственной коалиции.

Прошедшие 6 мая всеобщие выборы в Великобритании не принесли абсолютного большинства мест в Палате общин ни одной партии. Наибольшее число мандатов (306 из 650) получила оппозиционная Консервативная партия, второе место заняла правящая Лейбористская партия (258 мест). Как и кем будет сформировано новое правительство зависит теперь от либерал-демократов, получивших 57 мандатов.