Россия и Украина договорились организовать трансляцию парадов Победы

21:05, 30 апреля 2010
Мир
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Об этом на брифинге сообщил Путин

Россия и Украина договорились организовать на телевидении трансляцию парадов Победы 9 мая из Киева и Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

"Мы по каналу "Вести 24" покажем парад Победы из Киева, а украинские зрители смогут увидеть парад на Красной площади", - сообщил В.ПУТИН.

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