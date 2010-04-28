Премьер Польши: ответственных за катастрофу больше, чем кажется

Глава польского правительства Дональд ТУСК считает, что не стоит ожидать сенсаций от расшифровки “черных ящиков” самолета Президента Польши Леха Качинского, который разбился под Смоленском 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Д.ТУСК заявил сегодня в Варшаве на пресс-конференции.

Премьер-министр Польши сказал, что не слушал записи "черных ящиков", но знает, что "там нет ничего сенсационного".

Д.ТУСК, который впервые после трагедии 10 апреля публично комментировал ход расследования, сказал, что "с большой правдоподобностью" можно исключить возможность взрыва или аварии на борту президентского самолета.

Также он сообщил, что данные одного из регистраторов на борту самолета свидетельствуют, что катастрофа могла произойти в 08.41, а не 08.56, как сообщалось раньше.

Д.ТУСК также назвал дело "сложным экзаменом" для прокуратуры, не исключив, что к группе российских и польских следователей, которые проводят расследование, будет привлечен независимый международный эксперт.

"Ответственных за авиакатастрофу обычно больше, чем вначале кажется. Нельзя указать одного виновного", - добавил Д.ТУСК.

Глава правительства также положительно оценил сотрудничество польских правоохранителей с россиянами, которые фактически играют ведущую роль в расследовании катастрофы, которая произошла на территории Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, ранее генпрокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТ заявлял о намерении обнародовать записи «черных ящиков" президентского самолета, что позволило бы пролить свет на причины авиакатастрофы, 22 апреля. Однако тогда прокуратура этого не сделала, объяснив нежелание быстрее обнародовать записи тем, чтобы не навредить проведению следствия.