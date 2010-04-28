Лукашенко «показал фигу» российским акционерам Мозырского НПЗ

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО намерен исключить возможность передачи России части прибыли от переработки венесуэльской нефти на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, соответствующее поручение А.ЛУКАШЕНКО сделал генеральному директору Мозырского НПЗ Анатолию КУПРИЯНОВУ.

"Если хоть одна копейка уйдет на ту сторону, пеняйте на себя. Все до копейки деньги и прибыль должны быть в Беларуси. Им не надо было перерабатывать нефть, и прибыль не была нужна. Если кто-то будет мешать, говорите сразу", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси подчеркнул, что вся прибыль от переработки венесуэльской нефти на Мозырском НПЗ должна остаться в Беларуси, несмотря на то, что более 40% акций завода принадлежит российским акционерам.

В свою очередь А.КУПРИЯНОВ отметил, что качество венесуэльской нефти является чрезвычайно высоким. "Завод готов перерабатывать эту нефть, она высокого качества, с большим содержанием светлых нефтепродуктов и низким содержанием серы. Мы уже перерабатывали нефть с аналогичным составом, поэтому как только эта нефть будет поставлена, технически предприятие сразу же будет готово слить ее, переработать на технологических объектах и передать товарную продукцию заказчику - Белорусской нефтяной компании", - сказал он.

По словам гендиректора Мозырского НПЗ, результаты переработки пробной партии венесуэльской нефти будет оценивать Белорусская нефтяная компания, и только после этого будут определены дальнейшие возможности по продолжению закупок и переработки венесуэльской нефти на Мозырском НПЗ.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Одесский порт прибыл мальтийский танкер Seastar с нефтью в объеме 80 тыс. тонн из Венесуэлы для Беларуси. Киев и Минск договорились о таком механизме поставки нефти 15 апреля в Киеве.

В то же время Министерство топлива и энергетики Украины и концерн "Белнефтехим" должны до 1 июня 2010 года подготовить предложения для правительств двух стран по транспортировке нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Беларусь) с использованием магистральных нефтепроводов Украины и Беларуси.

Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕС 15 марта в Каракасе (Венесуэла) договорились о поставке венесуэльской нефти в Беларусь для переработки на белорусских предприятиях и совместной реализации на европейском рынке.

Беларусь рассчитывает до апреля 2011 года закупить в Венесуэле 4 млн. тонн нефти.