Румыния выделяет Молдове 100 млн евро

Румыния и Молдова подписали 27 апреля Соглашение, предусматривающее выделение Молдове румынского гранта в сумме 100 млн евро. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, соглашение было подписано в Бухаресте в рамках официального визита в Румынию и.о. президента Молдовы Михая Гимпу. Впервые о намерении Румынии предоставить Молдове такой грант заявил в Кишиневе президент Румынии Траян Бэсеску в конце января.

Согласно документу, румынская безвозмездная финансовая помощь будет выделена в течение 4 лет начиная с 2010-го, и будет предоставляться четырьмя равными годовыми траншами по 25 млн евро каждый. Эти средства предназначены для реализации в Молдове проектов по развитию инфраструктуры, ремонту дорог и модернизации школ в сельских населенных пунктах. Конкретные проекты, финансируемые из средств румынского гранта, будут определены в ходе разработки программы сотрудничества на базе подписанного соглашения.

И.о.президента М.Гимпу на совместном брифинге с Траяном Бэсеску отметил важность и своевременность румынской помощи, подчеркнув, что нынешним властям досталось от прежних правителей тяжелое наследие и разрушенная инфрастуктура в селах.

Планируется, что первый транш румынского гранта в размере 25 млн евро поступит в Молдову уже в 2010 году.