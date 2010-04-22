Генсек НАТО: Соглашение по ЧФ не повлияет на перспективы Украины

Соглашение по Черноморскому флоту между РФ и Украиной не повлияет на перспективы вступления последней в НАТО и отношения Североатлантического альянса с Москвой и Киевом.

Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН, выступая в Таллине на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

По его словам, позиция НАТО не изменилась с тех пор, как на саммите в 2008 году Украине было обещано членство в блоке. "Это двустороннее соглашение, и оно не окажет влияния на наши отношения ни с Россией, ни с Украиной", - сказал А.РАСМУССЕН.

Как сообщал УНИАН, Президенты России и Украины Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Виктор ЯНУКОВИЧ 21 апреля подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран.