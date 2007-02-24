На пляже таиландского курорта застрелены две россиянки

Полиция Таиланда в тесном контакте с посольством РФ ведет расследование убийства двух россиянок в Паттайе. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщил консул России в Таиланде Владимир Пронин.

"Полиция Патайи и провинции Чонбури расследует это убийство, поддерживая тесный контакт с российским консульством", - сказал дипломат, отметив, что расследование случившегося взял под личный контроль мэр Паттайи и губернатор провинции Чонбури.

По словам консула, две девушки были застрелены сегодня ночью неизвестными на одном из пляжей курорта Паттайа (170 км к юго-востоку от Бангкока) при невыясненных обстоятельствах. Курортный город Паттайа пользуется повышенной популярностью у российских отдыхающих.

По словам представителя полиции, 30-летняя Татьяна Цимфер (Tatiana Tsimfer) и 25-летняя Любовь Свиркова (Liubov Svirkova) были обнаружены застреленными на прилегающем к самой Паттайе курорте Джомтин (Jomthien). Неизвестный преступник выпустил в них четыре пули из пистолета калибром 9 миллиметров и скрылся, оставив вещи убитых в неприкосновенности.

По словам одного из полицейских, оказавшегося неподалеку от места происшествия, он слышал выстрелы, после чего увидел убегавшего с пляжа человека. Предполагаемый преступник выбежал на дорогу и скрылся на поджидавшем его мотоцикле.

По словам свидетелей, еще утром двух туристок видели на пляже - они пили алкогольные напитки и плавали.

Полиция ведет розыск представителя фирмы, сдававшей лежаки на пляже в аренду. По одной из версий следствия, причиной убийства мог стать конфликт между ним и россиянками.

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