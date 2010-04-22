НАТО считает двухсторонним делом соглашение по ЧФ

Официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай назвал "двухсторонним делом" соглашение о пролонгации пребывания Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму.

"Мы узнали об этом из сообщений СМИ. Это двухстороннее дело России и Украины, являющихся партнерами НАТО", - сказал Аппатурай РИА Новости.

Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в среду подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Соглашение должно быть ратифицировано парламентами двух стран.