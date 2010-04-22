Киргизские власти нашли золото родственников Бакиева

Новые власти Киргизии обнаружили в нескольких банковских ячейках деньги и ценности, принадлежавшие окружению (друзьям и родственникам) бывшего президента Курманбека Бакиева.

Об этом, как сообщает ИА "24.kg", заявил временный министр финансов Киргизии Темир Сариев.

По словам Сариева, найдены наличные и золотые слитки на сумму более 20 миллионов долларов. Точную стоимость золота, как отмечает АКИpress, сейчас подсчитывают эксперты.

Несколько дней назад Сариев уже сообщал о находке. Тогда речь шла о сумме в 14,5 миллиона долларов. Ячейки, как утверждал исполняющий обязанности министра финансов, были зарегистрированы, в частности, на Максима Бакиева (младшего сына бывшего президента) и Бакытбека Калыева (бывшего министра обороны Киргизии).

В Киргизии, напоминает Лента.ру, на свергнутого президента и некоторых членов его семьи, в частности, сына Максима, заведены уголовные дела. Их обвиняют в коррупции, злоупотреблениях и ряде других преступлений. Временное правительство также заявило, что 7-8 апреля, в первые дни беспорядков, окружение Бакиева вывело за границу 200 миллионов долларов.