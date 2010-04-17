На пост президента Колумбии претендует сын иммигрантов из Литвы

Сын литовских иммигрантов Антанас Моккус ШИВИЦКАС, представляющий экологическую «Партию зеленых», имеет реальные шансы победить на предстоящих 30 мая президентских выборах в Колумбии, сообщает РИА “Новости”.

По данным Национального консультационного центра, за него готовы проголосовать 29% избирателей. Пока его опережает с 36% голосов кандидат от правящей партии Национального единства бывший министр обороны и соратник нынешнего президента Хуан Мануэль САНТОС.

Фирма Ipsos Napoleоn Franco считает, что А.ШИВИЦКАСУ отдадут предпочтение 20% проголосовавших, Х.САНТОСУ – 30%, но ситуация может измениться.

На третьем месте кандидат от Консервативной партии Ноэми САНИН, которая может набрать около 15% голосов.

По мнению политобозревателей, восхождение А.ШИВИЦКАСА в первые строчки рейтинга связано, в частности, с его популярностью среди граждан в социальных сетях интернета, таких как Facebook и Twitter.