Польша решила закрыть аэропорт Кракова

В Польше решено закрыть аэропорт в Кракове, где в воскресенье, 18 апреля, должны состояться похороны Президента Леха Качинского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, аэропорт закрыт на неопределенный срок в связи с приближением облака вулканической пыли с Севера Европы.

Работает лишь аэропорт в Жешове, который, как и Краков, находится на юге Польши, но ближе к восточной границе страны.

Как сообщал УНИАН, министр президентской канцелярии Яцек САСИН заявил сегодня журналистам, что власть не планирует переносить запланированные на воскресенье похороны Л.Качинского, участие в которых, по состоянию на вечер четверга, подтвердили более 40 глав государств.

Запрещение авиадвижения в Польше, кроме Кракова и Жешова, было объявлено сегодня утром до 18.00.